SEÇİMİN KAYBEDENLERİ KONUŞTU

Çiğdem AYDIN

Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde meclise giremeyen deneyimli siyasetçiler duygu ve düşüncelerini Diyalog’a anlattı.

CTP Milletvekili, Maliye eski Bakanı Birikim Özgür, seçimde kaybetmenin veya kazanmanın olağan olduğunu, bundan sonraki hayatına iş yaşamıyla devam edeceğini ifade etti. CTP Milletvekilliği yapan Mehmet Çağlar ise, yıllarca görev yaptığı partisinin 21 milletvekilinden 12 milletvekiline düşmesinin üzücü olduğunu belirterek, biraz dinlendikten sonra ne yapacağına karar vereceğini söyledi. Sağlık eski Bakanı UBP Milletvekili Ahmet Kâşif yorum yapmak istemezken, UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek, aktif mesleği olan hekimliğe geri döneceğini söyledi. DP’den aday olan Afet Özcafer, yeni seçim sisteminin halka iyi anlatılmadığını savunarak, Genel Sekreter olarak siyasi yaşamına devam edeceğini dile getirdi. Eski CTP vekili Hüseyin Erçal da Dinçyürek gibi hekimliğe devam edeceğini ifade etti.

Birikim Özgür: Yoluma devam edeceğim

Seçimi UBP kazandı. Tebrik ederiz. Ancak sürdürülebilir olmayan sistemimizin uzun yıllardır devam eden değişememe sorunu maalesef yeni bir boyut kazandı. Siyaset kilitlendi. Bu durum siyasi krizle birlikte mali krizi de tetikleyecek. 2018 bütçesi meclisten geçebilecek mi emin değilim. 2018 itibariyle belediyelerin devlete olan geçmiş borçları katkılarından kesilmeye başlanacak. Belediyelere devlet katkısı yeni bütçe geçene kadar kesintili ödenebilecek ve üstelik belediyelerin personel harcamaları da yüzde 7 artacak. Türkiye ile 2018 hibe ve kredi protokolleri de imzalanamayacak, cari harcamalarda ciddi sıkıntılar gündeme gelecek. Temennim siyasi tıkanıklığın aşılması ve hızla yapısal düzenlemelerin de hayata geçirilebileceği bir siyasi ortamın oluşmasıdır. Siyaset bu; Seçime girersiniz, kazanırsınız veya kaybedersiniz. Kimse annesinin karnından milletvekili olarak doğmadı. 4,5 yıllık sürede partimi elimden geldiğince mecliste en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettim. Bu süre zarfında ülkeme Bakan olarak hizmet etme onurunu da bana yaşatan o dönemin parti yönetimine ne kadar teşekkür etsem azdır. Önemli tecrübeler biriktirdiğimi düşünüyorum.

Bu seçimde beklediğimizden az oy oranına ulaşabildik ve doğal olarak Lefkoşa’da öngördüğümüz vekil sayısına ulaşamadık. Seçilen 12 arkadaşımızın tümü de birbirinden değerli. Zor koşullarda ülkemiz siyasetine önemli katkılar sağlayacaklarından eminim. “Başarılar bana, başarısızlıklar başkalarına aittir” şeklinde bir yaşam felsefem yok. Bu gibi konularda aşırı toleranslıyım. Siyasetteki birincil amacım milletvekilliği olmadı hiçbir zaman. Benim bu yönde bir tespitim yok ama eğer birileri oyunlar oynayarak milletvekili olmuşsa da canı sağ olsun. Hayatta en çok önemsediğim şey ailemin rızkı ve mutluluğudur. Bu konuda hemen çeşitli temaslar kurmaya başladım. Biliyorsunuz her kurumun kendine ait de bir kültürü olur. Tercihim partimin aktif bir üyesi olarak siyasete katkı yapmaya devam etmektir. Çalışacağım kurumun kültürüne göre siyasetle ilişkilerimi düzenleyeceğim. En keyif aldığım siyasi eylem olan düşüncelerimi kaleme alma ve toplumumuzla paylaşma konusunda müsait koşullara sahip olabilmeyi çok isterim.

Mehmet Çağlar: Dinlendikten sonra karar vereceğim

Toplumun iradesi bu şekilde yansıdı, toplumda çok büyük gerek sosyolojik gerekse beklentiler anlamında farklı farklı bir takım düşünceler oluştuğunu görüyoruz. İnsanların sıkıntı yaşaması, ihtiyaçlı olması, karşılıklı on yıllardır yapılan popülist yaklaşımlar bu dönemde tavan yaptı ve bireysellik toplumsallığın önüne geçti. Tabi ki şahsımdan çok partimizin oy kaybı oldu oldukça önemli.21 milletvekilinden 12 milletvekiline düşmek bu oldukça üzücü. Bu yeni seçim sistemi de bireylerin kazanması ya da kaybetmesinde etkili oldu. Birçok insan doğru kullanamadı tercihlerini. Karma yapanların bütün bölgelere oy verilmiş olması, kısa bir dönem olması, insanların tanınmış olması yetmez. Seçim sistemlerinde olmaması gereken bireysel çalışmalar, grupsal çalışmaları geçti. Bunu bütün partiler için söylüyorum… Bunları gördük internet ortamlarında… Çok fazla propagandalar yapıldı ve halka bunlarla ulaşılmaya çalışıldı.

Çok derin düşünülerek insanların gerek donanımı gerekse potansiyeli ne yapabileceği çok fazla da düşünülmeden farklı partilerden insanlar tercihlerini kullandı. ‘Tanıdığımdı, eşim dostumdu’ diyerek birçok şeyler yaşandı. Bu aslında ülkenin, halkın iradesinin yansıması anlamında yanılsamalar oluşturuyor diye düşünüyorum. Kendi partim içerisinde anti propaganda veya kesme diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta ben toplumsal çıkarların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda 14 yıl elimden geleni yapmaya çalıştım. Farklı alanlarda bu mücadeleyi sürdürdüm. Bundan sonraki süreçte de toplumun daha iyiye taşınması için farklı yerlerde üzerime düşeni yapacağım. Hayatın kendisi siyasettir, hangi alanda olursak olalım bu alanlarda görüşlerimizi sürdüreceğiz. Öğretim üyesi olduğum için şu anda bir yerde çalışmıyorum. Biraz dinlenelim, analizimizi yapalım, ondan sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Şu anda aktif siyaset gibi bir düşüncem yok ama ileride bir durum olursa düşünebiliriz. Şu an için umarım bu sıkışan tablodan bir an evvel çıkılır.

Ahmet Kâşif :Sağlık olsun

Seçim sonucu hayırlı olsun başka bir değerlendirme yapamam. Kaybetme konusuna gelince vatandaşın takdiri ne diyebiliriz. Parti içerisinde bir şeyler oldu mu onu da büyüklerimiz bilir.

Hakan Dinçyürek: Aktif mesleğime geri döneceğim

Partim seçimden başarılı çıktı. Seçilen arkadaşları tebrik ederim. Bu seçimdir kazanmakta var kaybetmekte var. Seçim sonucunda seçimi kazanamadım. Ben şu an itibariyle kamu görevlisiyim, aktif mesleğime geri döneceğim. Toplumda bize hizmet etmeye duyulan her alanda da hizmet edeceğim. Şu anda hekimliğime ihtiyaç vardır, onu yapacağım.

Afet Özcafer: Yeni seçim sistemi halka iyi anlatılmadı

Seçim ve halk oylaması yasası vatandaşa iyi anlatılmadı tepkiler, karmalar iptal oldu. Hükümet ederken ortağımızın yaptığı hatalara ortak gösterilmiş olduk. Yaptığımız icraatlar ne kadar göz önünde tutuldu onu bilmiyorum. Halka güvendim bu seçimlerde yer aldım. Teşekkür ederim. Temiz bir siyaset güttüğüme inanıyorum. Parti içinde restleşme olmadığını düşünüyorum. Sıkıntılı bir durum olmadı. Tabi ki Genel Sekreter olarak ve gençler için gelecek için devam edeceğim.

Hüseyin Erçal : Hekimliğe devam edeceğim

Yapabileceğimizi yapmaya çalıştık. Beklentilerimizin ötesinde kaldık. Zaten kendim için çok umutlu değildim ama partim için umutluydum. Halkı mutlu edecek bir politika vaat ediyorduk Ancak halk yeteri kadar destek vermedi. Bana göre en büyük sıkıntı irade yetersizliğinden kaynaklanıyor. 21 vekille CTP’yi meclise gönderdi. Koalisyon döneminde yeterli görmedi CTP’yi diye düşünüyorum. O dönemden kalma bir yaralanma var. Siyasete öğrencilik yıllarımdan beridir devam ediyorum ama aktif siyasette üst kademelerde yer almayacağım. Halk için çalışmaya devam edeceğim ama seçim yarışlarında bulunmayacağım. Hekimliğe devam etmeyi düşünüyorum. Ben parti içerisinde oyunlar veya komplo teorilerine itibar etmem olduğunu da sanmam.