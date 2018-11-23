Seçkin Piriler yayına bağlandı olay oldu!

Eski manken Seçkin Piriler, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.

Piriler, eski eşi Kaan Tangöze ve 'kavga' haberleriyle gündeme geldiği yakın arkadaşı Meral Kaplan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meral Kaplan ise yayına katılıp arkadaşı hakkında şoke eden sözler söyledi.

Seçkin Piriler'in, '2. Sayfa' canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Kaan, 'Senden daha güzel 'şarkısını bana yazdı. Dinlemiyorum, ama tabi duyunca mutlu oluyorum. Kaan en güzel şarkıları bana yaptı. Artık Kaan'ı sevmek gibi bir şey yok. Çok fazla şey yaşadık. 'Sevmek' demeyelim, çocuklarımın babasıdır. Ona karşı şu anda bir duygum yok. Mesleğini iyi yapan bir müzisyen olduğu için ve çocuklarımın babası olduğu için saygım var.

"İHALE BANA KALIYOR"

Hamilelik haberini bana ve çocuklara Kaan söyledi. İlk duyduğumda çok üzüldüm, şok geçirdim ve ağlamaya başladım. Ne yapacağımı bilemedim. Zor bir gündü benim için. Kaan'ı çok iyi tanıyorum, artık yüzünden anlıyorum onu. 13 senedir hayatımda olan bir insan. Ben bir şeyi arkadaşıma söylüyorum, o başka arkadaşına söylüyor, Kaan gazetelerde görünce benden biliyor. Kız olacağını bana söylemişti, gazetede çıkınca 'Nereden duydular bunu?' diye bana sordu. Bir şey olduğunda ihale bana kalıyor."

"ÇOCUKLARIMIN KIVILCIM URAL'LA GÖRÜŞMESİNİ İSTEMİYORUM"

Kaan'ın evlenip evlenmeyeceğini bilmiyorum, tarihini de bilmiyorum. Sadece 24 Kasım'da olmayacağını biliyorum. Çocuklarım Kaan'la zaten vakit geçiriyor, hiçbir zaman 'Şu gün alma, bugün alma' demedim. Hiçbir zaman, 'Çocuklarımı bana göstermedi' diyemez. Kaan istediği zaman çocuklarını görebiliyor. Çocuklarımın Kıvılcım Ural'la görüşmelerini istemiyorum.

"KAAN'IN BANA GERİ DÖNMEYECEĞİNİ BİLİYORUM"

"Bodrum'da Kaan ve Kıvılcım'ı basma haberleri çıktı. Bunları kim söyledi? İkisi o evde olunca tabii ki kötü oldum. O evde benim eşyalarım var, sinirlendim yani. Ama ev basma durumu yok. İnanın o kadar güvenirdim ki Kaan'a. Duyduğumda büyük bir şok geçirdim. Hiçbir zaman konduramadım. Hala bazen düşündüğüm zaman anlayamıyorum. Evleneceklerine ihtimal vermedim, ilişkinin bu kadar süreceğini düşünmedim. Benim ilk ciddi ilişkim Kaan'dır. Kendi hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Benim yaşadıklarımı yaşayan bir sürü kadın var. Bana göre çok büyük bir acıdır aldatılmak. Kıvılcım'la karşılaştığımızda onun yanında bir moda yazarı vardı, karşımda dakikalarca gülerek yüzüme baktı. Daha fazla tahammül edemedim, kalktım. Telefon açtı Kaan'la konuştu karşımda ve bu olaylar Kaan'a çok yanlış anlatılmış. Kaan'ın bana geri dönmeyeceğini biliyorum.

"ÇOCUKLARIMA VE KOMŞULARIMA REZİL OLDUM"

Meral Kaplan'la yaşanan olayda tek üzüldüğüm şey çocuklarımın önünde olması ve benim evimde olması. Çocuklarıma ve komşularıma rezil oldum. Günlerce evden çıkamadım. İki tane mutlu çocuk yetiştirmek istiyorum. Benim için önemli olan şey bu konuyla gündeme gelip rezil olmam. Meral olayı bilmeyenlere arayıp olayı anlatmış. Ben bu olayı kimseye arayıp anlatmadım. Gizlim saklım hiçbir şeyim yok . Meral pazartesi günü gelsin buraya anlatsın, istediğini söyleyebilir. Sesini duymak istemiyorum. Kendi aramızda yaşanan bir olay. Evet çocuk kavgasıyla başladı. İnsanların sinirli olduğu dönemlerde tahammül seviyesi azalabilir. Kaan'la evlendiğimde iki aylık hamileydim, çocuklarım bizim bir araya gelmemizi istiyor. Ben ilahi adalete inanıyorum."