Seda Sayan, verdiği cesur pozla genç kızlara taş çıkarttı
Yaza Son Sözüm adlı şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Seda Sayan, albümü için iddialı pozlar verdi.
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yeni single çalışması için objektiflere cesur pozlar verdi. 56 yaşındaki Sayan, fit vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkardı.
İDDİALI POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Şarkıcı, söz-müziği Lara'ya ait single'ın imaj fotoğrafları için geçtiğimiz günlerde Tamer Yılmaz'ın objektifine poz verdi. Sayan, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.
MARİLYN MONROE'YA BENZETİLDİ
Sayan'ı gören bazı hayranları ilk bakışta Seda Sayan'ı ABD'li oyuncu Marilyn Monroe'ya benzetti.
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