Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Seda Sayan, verdiği cesur pozla genç kızlara taş çıkarttı
Seda Sayan, verdiği cesur pozla genç kızlara taş çıkarttı

Seda Sayan, verdiği cesur pozla genç kızlara taş çıkarttı

Yaza Son Sözüm adlı şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Seda Sayan, albümü için iddialı pozlar verdi.

A+A-

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yeni single çalışması için objektiflere cesur pozlar verdi. 56 yaşındaki Sayan, fit vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

İDDİALI POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Şarkıcı, söz-müziği Lara'ya ait single'ın imaj fotoğrafları için geçtiğimiz günlerde Tamer Yılmaz'ın objektifine poz verdi. Sayan, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

MARİLYN MONROE'YA BENZETİLDİ

Sayan'ı gören bazı hayranları ilk bakışta Seda Sayan'ı ABD'li oyuncu Marilyn Monroe'ya benzetti.

seda-sayan-verdigi-cesur-pozla.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.