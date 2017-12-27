Seda Sayan yaşını küçülttü!

Sahneye çıkabilmesi için yaşının büyütüldüğünü söyleyen Seda Sayan dava açmıştı. Mahkeme ünlü sanatçının doğum tarihini 4 yıl ileri çekti.

Mahkeme kararıyla yaşını 6 yıl küçülten şarkıcı Sibel Can, şarkıcı Seda Sayan'a örnek oldu. Can'dan sonra Sayan da yaşını küçülttü. Sayan, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçen yıl yaşının düzeltilmesi istemiyle dava açmıştı. Can gibi şarkı söylemesi ve sahnelerde yer alması mümkün olmadığı için babası tarafından mahkeme kararıyla yaşının büyütüldüğünü belirten Sayan, "Yaş düzeltildikten sonra kardeşlerimin arasında en büyük olarak görünüyorum. Hâlbuki benden iki yaş büyük ablam var. Nüfusta 4 Ocak 1959 olan doğum tarihimin 30 Aralık 1962 olarak değiştirilmesine karar verilsin" dedi.

Davanın geçen hafta görülen duruşmasına Sayan'ın avukatları katıldı. Nüfus müdürlüğünün avukatı "Herhangi bir engel yoktur. Takdir mahkemenindir" dedi. Bunun üzerine kararını açıklayan mahkeme Seda Sayan'ın doğum tarihini 3 yıl 11 ay 26 gün ileri çekerek 30 Aralık 1962 olarak düzeltilmesine karar verdi.