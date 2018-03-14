Seda Sayan yeni aşka yelken açtı!

Hülya Avşar'ın, işadamı Ali Güven'le flört etmesine eski eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan ilginç bir açıklama gelmişti. Kaya Çilingiroğlu, "Ne diyeyim... Hülya'nın yeni menajeri hayırlı uğurlu olsun" demişti.

ALİ GÜVEN KİMDİR?