Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. SEDA SAYAN YÜREK HOPLATTI!
SEDA SAYAN YÜREK HOPLATTI!

SEDA SAYAN YÜREK HOPLATTI!

Bikinili Seda!

A+A-

Seda Sayan tatil sezonunu açtı

Arkadaşlarıyla tatile çıkan Seda Sayan, önceki gün Torba’da bulunan Nikki Beach’te objektife takıldı.

Bikinili görüntülenmemek için denize girmeyen Sayan, sıcaktan bunalınca plaj kıyafetinin üst kısmını çıkardı. Sanatçı, kırmızı bikini üstüyle şezlonga uzanıp güneşlendi.

593d37c6c03c0e3dc0767241.jpg.png

593d37c0c03c0e3dc076723e.jpg.png

593d37cdc03c0e3dc076724c.jpg

593d37d4c03c0e3dc0767255.jpg.png

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.