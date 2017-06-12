SEDA SAYAN YÜREK HOPLATTI!
Bikinili Seda!
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Seda Sayan tatil sezonunu açtı
Arkadaşlarıyla tatile çıkan Seda Sayan, önceki gün Torba’da bulunan Nikki Beach’te objektife takıldı.
Bikinili görüntülenmemek için denize girmeyen Sayan, sıcaktan bunalınca plaj kıyafetinin üst kısmını çıkardı. Sanatçı, kırmızı bikini üstüyle şezlonga uzanıp güneşlendi.
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Etiketler : Seda Sayan, tatil, kırmızı bikini
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