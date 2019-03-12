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Seda Sayan'ın elbisesi sahnede parçalandı!

Seda Sayan'ın elbisesi sahnede parçalandı!

Seda Sayan'ın elbisesi sahnede parçalandı!

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Konser verirken hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü sanatçı Seda Sayan'ın elbisesi sahnede parçalandı.

Seda Sayan, Viyana Mozaik Center’daki konserinde izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı.

Şarkıcının, hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle Nur Yerlitaş imzalı elbisesi, parçalandı. Dinleyicilerinden biri, Sayan’ın yırtılan elbisesini sahne üzerinde dikti. 

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