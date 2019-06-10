Seda Sayan'ın fotoşop uygulamasından Acun Ilıcalı da nasibini aldı

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın dün akşam düzenlenen düğün törenine katılan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız geçen Nisan'da aile arasında yapılan sade bir törenle evlenmişti. Çünkü Berfu Yıldız rutin sağlık kontrolleri sırasında hamile olduğunu öğrenmişti. Çiftin 300 kişilik düğünü dün akşam Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşti.

Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Aslı Enver, Murat Boz gibi sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törene ise paylaşılan fotoğraflar damga vurdu. Hele ki Seda Sayan'ın Instagram hesabına attığı fotoşoplu pozlar çok konuşulanlar arasına girdi.

Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşmayı tercih eden Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı'ya da uygulayınca olanlar oldu.

Bu fotoğraf sonrası Seda Sayan ve Acun Ilıcalı sosyal medyanın diline düştü.

İŞTE O FOTOĞRAF:

O Ses Türkiye jüri koltuğuna geçen yıl oturmaya başlayan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile yakın bir dostluk kurmuş ve sıklıkla bir araya gelmeye başlamışlardı.

Öyle ki Acun Ilıcalı, aralarında Murat Boz ve Seda Sayan'ın da bulunduğu yakın çevresini geçen ay Dominik'te ağırlamıştı.