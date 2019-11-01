Sedefin tedavisi mümkün mü?

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin sedef hastalığı ve tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Sedef (psoriasis) Dünya genelinde yaygın olarak görülen, alevlenmeler ve iyileşmelerle seyreden, yaşam kalitesinde bozulmaya yol açan ve ömür boyu tedavi gerektiren bir rahatsızlıktır. Depresyon ve kronik akciğer hastalığından sonra ruhsal etkileri en fazla olan üçüncü hastalıktır.

NE GİBİ BELİRTİLER VERİR?

Hastalığın sık görülen ve tipik belirtisi keskin sınırlı, parlak, üzerinde hastalığa ismini veren sedef (gümüş) rengi, kolayca dökülen kepeklenmelerle kaplı kızarıklıklardır. Bu belirtiler diz, dirsek, saçlı deri ve kalça bölgesinde sık gözlenir. Bazen koltuk altı, kasık, meme altı, kalçaların arası, diz arkası, dirsek iç yüzü ve boyun gibi kıvrım yerlerine de yerleşebilir. Sadece avuçlar ve ayak tabanında görülen formu da bulunur. Her 10 hastadan 2'sinde eklemlerde tutulum gözlenir. En sık parmak ve bel eklemleri tutulur. Hastaların yaklaşık yarısında tırnaklar da etkilenir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Bu hastalığın tetiklenmesinde hem genetik, hem de çevresel faktörlerin rolü vardır. Streptokoklara (bakteri) bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları, ilaçlar (lityum, bazı tansiyon ilaçları, aspirin vb), aşırı alkol alımı, sigara, travmaya neden olan kaşıma, güneş yanığı vb. durumlar ve stres sedef hastalığını başlatabilir veya alevlendirebilir.

HANGİ SORUNLARA YOL AÇAR?

Şiddetli sedef hastalığı olanlarda kalp damar hastalığına yol açan kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı ve obezite sık görülmektedir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Ancak, uygun tedaviyle hastalık kontrol altına alınabilir ve uzun süreli iyilik sağlanabilir. Hastalığı alevlendirebilecek ilaçlar ve davranışlardan (kaşıma, banyoda liflenme, kese vb.) kaçınılmalıdır. Tedavi seçimini ve hastalığın ne kadar süreceğini belirten birçok faktör etkilidir (hastalığın yaygınlığı, yerleşim yeri, tırnak ve eklem tutulumu gibi). Sınırlı tutulumlu sedef hastalığında öncelikle yerel tedaviler seçilmektedir (krem, merhem vs). Dirençli, yaygın hastalıkta fototerapi (ışık tedavisi) (öncesinde tablet formunda ilaç verilerek ya da verilmeyerek) denenebilir. Hasta tolere edemezse sistemik tedavilere geçilir. 3 aylık sistemik tedavi sonrasında lezyonlarda gerileme olmazsa veya tekrarlama durumunda biyolojik ajanlar seçilebilir. Hastalar biyolojik ajanları kullanırken belirli süreli aralıklarla ve tetkiklerle düzenli olarak takip edilmektedir.