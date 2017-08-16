SEFA GÜNGÖR CEZASINI, KKTC ÇEKECEK!

Bakanlar Kurulu, Değirmenlik dağ yolunda üç kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın sanığı TIR şoförünün, Türkiye'ye iade edilmesi kararını iptal etti.

Ceren ÖZBİL

Değirmenlik dağ yolunda üç kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın sanığı TIR şoförü Safa Güngör'ün Türkiye'ye iade edilmesi kararına karşı yağan tepkiler, yankı buldu.

Bakanlar Kurulu, bu konuda geri adım atarak, üç kişinin yaşamını yitirip, yedi kişinin de yaralanmasına neden olan Güngör'ün, Türkiye'ye sevk edilmesi kararını iptal etti. İptal kararı resmi Gazete’de yayınlandı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in, Safa Güngör'ün Türkiye'ye sevk edilmesi kararından rahatsız olduğu ve bu kararın iptal edilmesi için çalışma başlattığı biliniyordu.

6 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Safa Güngör, KKTC yargısı tarafından suçlu bulunarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güngör'ün Türkiye'ye sevk edilmesi durumunda ise Türkiye'deki yasalar gereği KKTC'de çarptırıldığı cezanın çok daha azını Türkiye'de çekeceği konuşuluyordu.

Aileler, adil bulmamıştı

Ülkede birçok kesim tarafından tepki ile karşılanan iade kararı özellikle kazada yakını yaralanan ve vefat edenleri derinden yaralamıştı.

Kararın iptal edilmesi ailelerin de bir nebze olsun içini rahatlattı.

251 kişi sevk edildi

İçişleri Bakanlığı içerisindeki bir kaynaktan alınan bilgiye göre “Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlâmlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası”na göre bugüne kadar KKTC sınırlarında suç işleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 251 mahkum Türkiye'ye sevk edildi.

Bu sevk edilenlerden 30'a yakının adam öldürme suçundan mahkum olduğu öğrenildi.

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