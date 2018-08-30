Eğitim almak üzere geride bıraktığımız kış aylarını İtalya- Roma'da geçiren Zeynep Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, instagramın ‘Bana soru sor’ özelliğini deneyimledi ve takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla enerjik ve esprili kişiliğini ortaya koyan Alkan aynı zamanda güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Ailesi tarafından eğitim almak üzere İtalya’ya gönderilen ve eğitim sezonu süresince buradan keyifli paylaşımlarda bulunan Zeynep Alkan, kısa videolar şeklinde yanıtladığı sorulardan birinde kendisine yöneltilen ‘Maddi anlamda zorlanıyor musun?’ sorusuna durumundan memnun olduğunu ve fazlasını ve azını istemediğini ve günlük hayatının normalliği içerisinde yaşamını sürdürmek istediğini söyledi ve sonrasında da ‘Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz’ şeklinde espri yaptı. TÜM SORULARA İÇTENLİKLE YANIT VERDİ