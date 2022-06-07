Şefik: 60 gün içinde seçime yönelik çalışmaları başlatmalıyız

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Resmi Gazete’de yayımlanan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni BRT’ye değerlendirdi.

Şefik, seçimin 27 Kasım’da yapılmasının mümkün olduğunu kaydederek, ara seçimde tek bir milletvekilinin seçilecek olmasının her iki seçimin de aynı anda yapılması konusunda sorun yaratmayacağını kaydetti.

Şefik, Resmi Gazete’de yayımlanan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, muhtarların ve ihtiyar heyeti üyelerinin mevcut görevlerini seçim tarihine kadar sürdürecekleri ibaresinin de yer aldığını kaydetti.

Şefik, “Haziran’dan Kasım sonuna kadarki süreçte yapılan herhangi bir işlemin yargıya taşınması halinde bunun anayasaya aykırılığı da gündeme getirmesi mümkündür” dedi.

Şefik, seçim tarihinin Kasım ayının son Pazar günü olarak belirlendiğini hatırlatarak, “60 gün öncesinde seçime yönelik çalışmalarımızı başlatmamız gerekiyor. Eğer seçim bu tarihte yapılacaksa adımlarımız ona göre alacak” ifadelerini kullandı.

Ağır bir yük altında yargı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şefik, “Yargıç sayısını yükseltmek istedik fakat olmadı. Bu sorunların çözülmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

Ülkede üstünde durulması gereken yasalardan bir tanesinin Kamu Görevlileri Yasası olduğuna işaret eden Şefik, “Bir an önce bu konunun üzerine gidilmelidir” ifadelerini kullandı.

Şefik, söz konusu yasa üzerinde siyasilerin ve sendika yetkilileri ile sınırlı kalınmaması uzmanların da işin içinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ülkede yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, ‘Bütün arzumuz toplum olarak daha ‘yasal’ günler görebilmektir’ temennisinde bulundu.

BRT