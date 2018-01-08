Şefik: “İsimler yarın akşama, en kötü ihtimalle Salı sabaha…”

Şefik’in açıklamaları şöyle:

“Maalesef henüz daha sona yaklaşamadık. Gayrı resmi neticelerde 716 sandıktan 216’sı bize ulaşmıştır. Tabi televizyon kanallarında çok daha fazla sandığın açıldığından bahsediliyor ama kanallarda sadece mühür oylarından bahsedilmektedir.

YSK’ya iletilenlerde ham karmadan, hem de mühürden gelen oylar vardır.

Karma oylarda hata marjı yüksek değildir ama sandık kulları halen cetvelleri doldurmakla meşkul. Süratlenmeye başladı, sabaha bitecektir. Bunlar kesin neticeler de değildir. Sandık kullarının denetiminden de, İlçe Seçim Kurulu’nun denetiminden de, bilgisayarın denetiminden de geçmemiştir.

YSK tüm adayların ülke genelindeki oylarını belirleyecek ondan sonra bölmelere geçecektir.

Bizim neticelerimiz henüz 719 sandığa ulaşmış değiliz. Artık biz 719 sandık bilgileri gelince açıklama yapacağız.

KKTC Basını’na yürekten teşekkür ediyorum. YSK’ın kuralları canınızı sıksa da uymaya özen gösterdiniz, bunun da bize olan saygınızdan olduğunu düşünüyorum. Biz de buna cevap olarak saat 19:00 itibarıyla seçim sonuçlarının verilmesine izin verdik.

Belki yarın, yarın akşama milletvekillerinin sayıları ve isimlerini de açıklayacağız, en kötü ihtimalle sayı ve isimlerin Salı sabahtan önce çıkması gerekir.”

GAYRİ RESMİ SONUÇLARA GÖRE PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE:

Açılan sandık: 533 (% 74,13)

UBP: %36,5

CTP: %21,87

HP: %16,9

TDP: %8,24

DP: %7,65

YDP: %6,37

TKP: %2,38

MDP: %0,09

Milletvekili Dağılımı:

UBP: 21

CTP: 12

HP: 9

TDP: 3

DP:3

YDP:2