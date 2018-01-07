Şefik: Sonuçlar 21.00’den sonra açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, oy verme işlemlerinde şu ana kadar olağanüstü bir durum yaşanmadığını, yaşanan olayların her seçim meydana gelen sıradan olaylar olduğunu söyledi.

Ülke genelinde sandıkların saat 18.00’de kapanacağını anımsatan Narin Şefik, sandıklar kapandıktan sonra sırada bekleyen seçmen olması halinde, kapılar kapandıktan sonra, seçmenlerin oylarını kullanabileceklerini kaydetti.

Şefik, BRT’ye yaptığı açıklamada, bu seçimde ilk defa karma oyların farklı bir cetvele aktarılacağından karma oyların yüzdeliğinin verilebileceğini söyledi. Seçim sonucunda geçersiz oy oranının da çok net görülebileceğini kaydeden Narin Şefik, ilk etapta mühürden gelen oyların , ardından da karma oyların sayılacağını söyledi.

Seçim sonuçlarının saat 21.00’den sonra verilmeye başlayacağını kaydeden Narin Şefik, gece yarısından sonra da sonuçların netleşmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.