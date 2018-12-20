ŞEHİT AİLELERİ VE MALÜL GAZİLER DERNEĞİ'NDEN MESAJ

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu adına mesaj yayımlayan Başkan Gürsel Benan, 55 yıl önce başlatılan Rum saldırıları, yeni saldırılarla takviye edilirken, yakılan, yıkılan evlerin, terk edilen köylerin, Kıbrıs Türk halkına direnmekten başka bir seçenek bırakmadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının, ecdadına yaraşır bir direnişle mücadelesini sürdürdüğünü, dökülen onca kan ve verilen onca şehit pahasına bayrağına asla leke düşürmediğini kaydetti.

Mesajda şöyle denildi:

“21-25 Aralık haftası, bizlere her zaman Akritas planı uyarınca Rumlar’ın Enosis uğruna, 21 Aralık 1963 tarihinde Türk halkını imha etmek için giriştikleri toplu saldırılarını bizlere hatırlatmaktadır. Rumların Kıbrıs Türk halkına karşı giriştikleri toplu yok etme plan ve saldırılarını asla unutmadık ve unutturmayacağız.

Aziz şehitlerimizin anıldığı bu günlerde ve bu toprakları bizlere canları, kanları ile vatan yapan ‘Şehitlerimizi’ minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.”