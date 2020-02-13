ŞEHİT ECVET YUSUF BUGÜN DEFNEDİLECEK
1974’ün ilk şehidi Ecvet Yusuf bugün defnedilecek.
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1974’ün ilk şehidi Ecvet Yusuf bugün defnedilecek.
Yıllardır toplu mezarda bulunan ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucu tespit edilen Ecvet Yusuf, ailenin aldığı kararla herhangi bir devlet ya da askeri merasim olmaksızın, sevdiklerinin katılımıyla defnedilecek.
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