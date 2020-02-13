ŞEHİT ECVET YUSUF DEFNEDİLDİ...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Şehit Ecvet Yusuf’la ilgili duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Akıncı, 20 Temmuz 1974 sabahında ilk şehit haberinin Şehit Ecvet Yusuf olduğunu anımsatarak, o gün acı haberin kısa sürede yayıldığını ve herkesi yasa boğduğunu ifade etti.

Akıncı bu acıların, bu topraklarda bir daha yaşanmaması için tüm gücümüzle çalışmamızın hepimizin boynunun borcu olduğunu vurguladı.

Akıncı’nın açıklamasının tamamı şu şekilde:



20 Temmuz 1974 sabahında mevzilere ulaşan ilk şehit haberi Ecvet Yusuf Orhon komutandı. Lefkoşa Dereboyu’nda bulunduğumuz yer kardeşlerinin evlerinin de olduğu bölgeydi. Dolayısıyla acı haber kısa sürede hem aile bireylerini, hem de dere boyunca uzanan mevzilerdeki tüm mücahitleri yasa boğdu. Yıllar sonra bu sabah Ecvet komutanla bir kez daha buluştuk. Gerçek gömü yerinden alınan kalıntıların ona ait olduğunun belli olmasından sonra, ailesi ve sevenleri onu bundan böyle huzurla yatacağı, adının olduğu ama kendinin olmadığı yerine defnettiler. Ecvet Yusuf Orhon’u bir kez daha rahmet ve saygı ile anarken, yakından tanıdığımız, sevdiğimiz tüm aile bireylerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Bu acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için tüm gücümüzle çalışmak hepimizin boynunun borcudur.