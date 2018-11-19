ŞEHİT TUNCER İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA YÜRÜDÜ!

Yarın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü .

Gün dolayısıyla KKTC dahil tüm dünyada çocuk refahını geliştirmek, BM çocuk hakları sözleşmesini öne çıkarmak ve tüm çocuklar arasında birlik ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulundan bir grup öğrenci de gün dolayısıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlı önüne yürüyerek, Bakan Cemal Özyiğit’e hazırladıkları “haklarımızı biliyoruz” başlıklı bildiri sundular.

Trampet çalarak bakanlığa yürüyen çocuklar “ herkes farklı, herkes eşit” yazılı pankartlar da taşıdılar..

Kendilerini bakanlığın önünde bakanlık yetkilileri ile birlikte karşılayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğt’e hazırladıkları bildiriyi okuyan çocuklar bildiriyi daha sonra Bakana sundu.

Burada çocuklara seslenen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yaptıkları etkinliğin çok anlamlı olduğunu, çocukların haklarına sahip çıkmasının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Özyiğit, çocukların iyi bir şekilde yetişmesi, sağlıklı gelişmesi ve iyi bir eğitim alması, her anlamda geleceği doğru şekillendirmeleri için temel öğenin barış olduğunu belirtti.

Özyiğit, “ Sizler için barış içinde yaşanabilir bir ülke yaratamazsak görevimizi eksik yaparız. Öncelikle barış. Barışı ararken sizlerin haklarına sahip çıkarak sizlerin dengeli beslenmeniz, sağlıklı temiz bir çevrede ve her geçen gün kalitesi artan bir eğitim

alabilmeniz çok çok önemlidir” dedi.

Bu doğrultuda çalıştıklarını ancak zaman zaman bu konuda önlerine engeller çıktığını da kaydeden Özyiğit, “Maalesef devletimizin ekonomik yapısı beklediğimiz istediğimiz arzuladığımız çerçevede değil bu nedenle diyoruz ki gelin el ele verelim çocuklarımızın geleceği için bu ülkeye hep birlikte sahip çıkalım, geleceği doğru şekillendirelim.” Dedi.

Öte yandan Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sergi açılışı da yapıldı.

“Çocuklar Çok Haklı” konulu sergi Bedesten’de açıldı.