ŞEHİTLER DEFNEDİLDİ

Muratağa Katliam çukurunda 14 Ağustos 1974 tarihinde hunharca toplu olarak katledilen Şehitlerden 21 tanesi daha bugün devlet töreniyle Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde defnedildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları neticesinde kimlikleri belirlenen; Zalihe Hüseyin, Havva Mustafa, Tacay Mustafa, Temray Mustafa, Erdinç Hüseyin, Emine Hüseyin, Seval Hüseyin, Türker Mustafa, Dudu Ali Osman, Hasan Sadık, Naziyet Mehmet, Enver Hüseyin, Ahmet Erdoğan, Hüseyin Erdoğan, Erdoğan Aziz, Mehmet Hüseyin, Ertan Hüseyin, Gültekin Süleyman, Ayşe Erdoğan, Zehra Erdoğan ve Kadriye Etdoğan’ın naaşları, Muratağa- Sandallar Şehitliği’nde kılınan cenaze namazının ardından devlet töreniyle defnedildi.

Törene; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın yanısıra, bakanlar,üst düzey askeri ve sivil yetkililer ile şehit yakınları katıldı.

Törende ilk olarak Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan bir konuşma yaptı.

Benan 45 yıl önce yaşananların bir daha yaşanmaması ve yaşanılanların unutulmaması gerektiğine işaret ederek, geçmişten dersler çıkararak geleceği sağlam temeller üzerinde kurup, yeni nesile güvenli bir gelecek bırakmanın yollarının aranması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Türk ordusunun barışın adadaki en güçlü ve güvenilir garantisi olduğuna vurgu yapan Benan, eşitlik, özgürlük ve Türk ordusunun güvenliği içinde yaşanabilecek bir düzen için devlete sahip çıkılmasını istedi.

Gürsel Benan 45 yıl önce yaşanan bu vahşetin dünya insanlık tarihine yüz karası olarak geçtiğini hatırlatarak, bu katliamın asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını da sözlerine ekledi.

Törende daha sonra Şehitĺerin cenaze namazı kılındı, saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı, şehit yakınlarına bayrak ve resimler takdim edildi ve son olarak defin işlemi gerçekleştirildi.