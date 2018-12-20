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  3. ŞEHİTLER İÇİN YASİN-İ ŞERİF OKUNACAK
ŞEHİTLER İÇİN YASİN-İ ŞERİF OKUNACAK

ŞEHİTLER İÇİN YASİN-İ ŞERİF OKUNACAK

Cuma namazından önce Şehitler İçin Yasin-i Şerif okunacak

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Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle, Cuma namazından önce Merkezi camilerde şehitlerin ruhları için Yasin-i Şerif ve Mevlit, tüm camilerde de dua okunacak.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da Selimiye Camii, Arabahmet Camii, Hz. Ebubekir Camii ve Göçmenköy Camii; Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii, Osman Fazıl Polat Paşa Camii; İskele’deİskele Merkez Camii; Dipkarpaz Camii, Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii, Ağa Cafer Paşa Camii; Güzelyurt’daFatih Camii, Lefke’deOrta Camii’de yarın Mevlid-i Şerif icra edilecek.

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