ŞEHİTLİĞİ SOYDULAR!

MHA'nın haberine göre; Atlılar-Muratağa-Sandallar şehitliğini soydular. Hırsızlar şehitlikteki sigorta panosu, elektrik kabloları, projektör, tuvalet lambaları, yerden geçen elektrik borularını söküp çalıp gitiler.

Karabardak: Şehitlerimize verilen değer bu olmamalı

Şehitler muhtarı Olsan Karabardak, “Hangi sebepten böyle bir şey yapıldığını anlamış değiliz, hasar tespiti yapılırken daha çok gasp olduğunu farkettik. Bilinmeyen birileri tarafından kablolar kesildi, şehitlerimize verilen değer bu mu, yazıklar olsun! Borular söküldü, lambaları olduğu gibi söktüp gittiler. İlk defa girişim yapıldı ve 200 metre yasak konuldu, hiçbir yerde uyarıcı levha olmadığı için bilinçsiz avcılar tarafından girilip zarar verildi. Devletin buraya derhal çözüm bulması lazım. Şehitlikteki bu hırsızlık olayı bardağı taşıran son nokta oldu. Bu işin peşini bırakmayacağız, bu kadar mı küçüldük! yıllardır gelmiş geçmiş hükümetlerce şehitlerin üstünden Vatan Millet Sakarya nutukları atıldı fakat olayın geldiği nokta işin boyutunun ne kadar acı olduğunun göstergesidir” dedi.

Aşır: Yoldan çıkmış durumdayız

Atlılar-Muratağa-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da olaya tepki gösterdi. Aşır şöyle konuştu: “Şehitler verdik bu köylerde, onların rahat uyuması için bu şehitliği yaptık fakat gördüğümüz kadarıyla Kıbrıs Türk’ü yolundan çıkmış durumdadır. Şehitliğimize ve şehidimize kesinlikle saygı kalmadı. Söylenecek söz bulamıyorum. Vatan hainliği mi, karaktersizlik mi buna ne denir ki! Toplu mezar tabelasının hedef tahtası yaparak atış yaptılar ve zarar veriler. Heykelleri aydınlatan projektörleri yerlerinden söküp alıp gittiler.

Bu bölgenin ava kapatılması için İçişleri Bakanlığına, Başbakana ve diğer yetkililere yazılı olarak başvurmamıza rağmen bu bölgenin ava kapatılmasını sağlayamadık.”