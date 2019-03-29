ŞEHRİN GÖBEĞİ FUHUŞ YUVASI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da şehrin göbeği sayılan Kaliland bölgesinin arka sokaklarında her türlü pislik dönüyor.

Mağusa’daki Kaliland bölgesinin arka sokaklarında bulunan bir çıkmaz yol içerisi bira şişeleri, pet şişeler, tuvalet kağıtları ve prezervatiflerle dolu.

-Söz konusu çıkmaz sokakta aydınlatma yok, geceleri zifiri karanlık. Aydınlatmanın olmayışını fırsat bilen kişiler ise, bölgeye giderek içki içiyor, fuhuş yapıyor ve pisliklerini yol içerisine atıp kaçıyor.

-Bölgenin tek üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yakın ve merkezi bir konumda olan yolu ise denetleyen yok.

-Bölge sakinleri bu durumdan şikayetçi. Polisin sıklıkla gerekli kontrolleri yapmasını talep eden bölge sakinleri, özellikle geceleri kendilerini güvende hissetmediklerini belirttiler.

Mağusa’da şehrin göbeği sayılan Kaliland bölgesinin arka sokakları fuhuş yuvasına döndü. Kaliland bölgesinin arka sokaklarında bulunan bir çıkmaz yol içerisi bira şişeleri, pet şişeler, tuvalet kağıtları ve prezervatiflerle dolu. Söz konusu çıkmaz sokakta aydınlatma yok, geceleri zifiri karanlık. Aydınlatmanın olmayışını fırsat bilen kişiler ise bölgeye giderek içki içiyor, fuhuş yapıyor ve pisliklerini yol içerisine atıp kaçıyor. Görüntüler ise Mağusa’ya yakışmıyor.

Denetim yok

Bölgenin tek üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yakın olan ve şehrin göbeği sayılan Kaliland bölgesinde denetim yok. Kaliland bölgesindeki bazı mahalle aralarında aydınlatma varken, özellikle imara yeni açılan bölgelerde ise aydınlatma yok. Bölge sakinleri ise bu durumdan şikayetçi. Bölge sakinleri polisin sıkça gerekli kontrolleri yapmasını isterken, özellikle geceleri kendilerini güvende hissetmediklerini belirttiler. Mahalle arası sayılabilecek ve ailelerin ikamet ettiği bir yerde bulunan çıkmaz yolda içki içilmesi ve fuhuş yapılması ise tüm bölgeyi huzursuz ediyor.