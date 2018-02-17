ŞEKER GİBİ SATILIYOR

Suna ERDEN

Girne Narkotik Şubesi Ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyonda 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, 500 hapa şüphe nedeniyle üzerinde arama yaptığı Hüseyin Yapıcı sayesinde ulaştı. Girne’de yolda yürürken şüphe üzerine yapılan aramada ceketinin cebinde 2 uyuşturucu hap bulunduğu öne sürülen zanlı Yapıcı, maddeyi bir otelde çalışan Mustafa Keser’den aldığını söyledi. Polis, Keser’in çalıştığı otelde yaptığı aramada ise bar ve çatı kısmında 500 hap ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar Hüseyin Yapıcı ile Mustafa Keser dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklama talep eden polis, önceki gece saat 21.30 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesinde şüpheli görülen zanlı Hüseyin Yapıcı’nın üzerinde arama yapıldığını, ceketinin cebinde 2 uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi. Polis, tutuklanan zanlı Yapıcı’nın ifadesinde hapları Girne’de bir otelde çalışan zanlı Mustafa Keser’den aldığını, Keser’in çalıştığı otele baskın yaptıklarını kaydetti.

Haplar bar ve yastık kılıfında bulundu

Polis, otelde yapılan aramada zanlının çalıştığı bar kısmında 51 adet, otelin çatı kısmında ise yastık kılıfı içerisinde 455 adet hap bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Keser’inde tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Mahkemenin ardından ele geçirilen haplar Girne Polis Müdürlüğü’nde sergilendi.

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