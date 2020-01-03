Şeker ve limon suyuyla...

Ellerdeki kırışıklıklar nasıl giderilir? El maskesi tarifleri…

Güzellik, cilt bakımı, maske, peeling denince akla yalnızca yüzümüz ve saçlarımız değil vücudumuzun tüm bölgeleri gelmelidir. Hele ki eller hayatımız boyunca çalışma aracımız olduğundan daha çok zarar görür ve yıpranabilirler. Kırışıklıkları azaltmak için düzenli bakım yapmamayı unutmamalıyız. Peki, ellerdeki kırışıklıklar nasıl giderilir?

Yaşlanmak yaşamınızın doğal bir parçasıdır. Ancak yaşadığımız bazı süreçler vücudumuzun yaşlanmasını hızlandırabilir. Hayatımız ellerimizi sürekli kullanmamızı gerektirdiğinden ve genelde dış etkenlere maruz kaldığından dolayı hassas olan ellerimizde cilt kırışıklıkları oluşmaya başlayabilir.

ELLERİN KIRIŞMASINA NEDEN OLACAK BAZI ETMENLER

* Ellerin hijyeni oldukça önemlidir ancak, aşırı derecede yıkamak cildin esnekliğine zarar verebilir daha kuru ve bakımsız görünmesine neden olabilir.

* Uzun süre sigara kullanımı kan akışını azaltarak cildin erkenden kırışmasına neden olabilir. Özellikle göz, boyun ve ellerde kırışıklıklar erkenden derinleşmeye başlayabilir.

* Güneşe aşırı maruz kalma sonucu güneşin zararlı ışınlarının cilde hasar vermesinden kaynaklanabilir.

ELLERDEKİ KIRIŞIKLIKLARA KARŞI ÖNERİLER

Her zaman göz önünde olan eller özellikle kadınların yaşını ortaya koyabilir. Bu nedenle iyi bir cilt bakımı rutinini hak ederler. Öyleyse bu bakım hangi malzemeler oluşturur?

İşte ellerinizi genç ve güzel görünmesini sağlamanın basit yolları;

PİRİNÇ MASKESİ İLE PÜRÜZSÜZ ELLERE KAVUŞUN: Pirinç unu, gül suyu, ve süt ilave ederek hazırlayın. Ellerinize sürün ve kuruyana kadar bekletin. Ardından ılık suyla yıkayın. Ellerinizi daha ilk uygulamada pürüzsüz olacaktır.

ŞEKER VE LİMON SUYU İLE CİLDİNİZİ YENİLEYİN: Limon ve şeker bir araya geldiğinde mükemmel bir cilt yenileyici olarak çalışırlar. Limon suyu ve şekeri karıştırarak dairesel hareketlerle ellerinize sürün ve kuruyunca yıkayın. Ellerdeki yaşlılığa bağlı lekeleri ve kiri temizler. Ellerinizin daha bakımlı görünmesine yardımcı olur.