SEL BÖLGESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Girne ve bölgesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören yerlerdeki temizlik ve zarar tespit çalışmaları sürüyor.

Girne, Alsancak, Lapta ve Dikmen’de belediyelerin vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yoğun yağışlar sonrası oluşan selde zarar gören evlerde ilgili bakanlıklar ve belediyelerin görevlendirdiği ekipler, hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla zarar gören okullar, ev ve sokakların temizliği yapılırken, vatandaşlara da destek veriliyor.

Girne’de yaşanan sel olayında zarar gören bir otelde ise temizlik çalışmaları sürerken, basına görüntü alma izni verilmedi.