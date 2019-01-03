SEL FELAKETİYLE İLGİLİ HAZIRLANAN RAPOR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Aralık ayında yaşanan sel, taşkın ve toprak kayması olayları ile ilgili olarak hazırladığı iki rapor bugün basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin hazırladığı iki raporu dün kendisine sunduğunu ve bugün yapılacak basın toplantısında raporların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti.

Başbakanlık’ta yer alacak basın toplantısı saat 17.30’da başlayacak.