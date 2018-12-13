SEL MAĞDURLARI İÇİN TÜM CAMİLERDE YARDIM TOPLANACAK

Din İşleri Başkanlığı, sel felaketinden dolayı mağdur olanlar için yarın tüm camilerde yardım toplanacağını duyurdu.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay yazılı açıklamasında, ülkede geçtiğimiz hafta aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları meydana geldiğini, bazı bölgelerde yağışların sel felaketine dönüştüğünü ve can kayıpları yaşandığını hatırlattı.

Yaşanan felaket sonrasında mağdurlara destek amacıyla ülkede her kesimden örnek dayanışma, yardımlaşma açıklamaları geldiğini ve bunların fiiliyata geçirildiğini kaydeden Atalay, bu çerçevede yarın tüm camilerde yardım toplanacağını bildirdi.

Atalay, yardımların sel nedeniyle ortaya çıkan hasarın onarılmasına, sel mağdurlarının mağduriyetlerinin asgariye indirilmesine, mağdur ailelerin hayatlarının kolaylaştırılmasına destek olmak amacıyla kullanılacağını duyurdu.