SEL VE TAŞKINDAN ZARAR GÖREN PATATES ALANLARI BUGÜN ASKIYA ALINDI

Genel Tarım Sigortası Fonu, doludan ve sel taşkından zarar gören patates üreticilerinin zararı ile ilgili listenin bugün askıya alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 2018 sonbahar patates ürünü ile ilgili zararların pafta/plan bazında hazırlanarak değerlendirme sonuçlarının 1-5 Temmuz tarihleri arasında köy kahvehanesi ve Kaza Tarım Dairesinde askıda kalacağı listelere itirazların cuma gününe kadar yapılabaileceği beliritildi.

Açıklamada, 2019 ilkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonuna beyan edilen ilkbahar patates alanlarının köy ve arazi bazında incelenerek çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, “ Askı listeleri 1.7.2019 – 5.7.2019 tarihleri arasında (her iki tarih de dâhil ) 5 iş günü süreyle köy kahvehanesi ve/veya köy muhtarlığında askıya alınacaktır. Askı listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticiler cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonuna itirazda bulunabilecektir” denildi.

Açıklamada, askı listelerine itirazların Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağı belirtildi.

Askı listelerine giren köyler ve alanlar şöyle:

“SEL VE TAŞKIN 2018 SONBAHAR PATATES YEŞİLKÖY 3/51,52,53,60

“ “ BOLTAŞLI 8/5

“ “ TÜRKMENKÖY 32/4,28,36,37

“ “ KÖPRÜLÜ 32/28

“ “ İNCİRLİ 32/45

“ “ DÜZCE 32/38,45

“ “ BEYARMUDU 32/43

DOLU 2018 SONBAHAR PATATES TÜRKMENKÖY 32/12”