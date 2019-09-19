Selçuk, KKTC’de temaslarda bulunuyor

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

Selçuk, temasları çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile de bir araya geldi.

Bakan Selçuk, KKTC’ye gelişinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Selçuk’u kabulünde basına herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u kabulünde, eğitimin önemine işaret edek eğitime yatırımın uzun vadeli yatırım olduğunu söyledi.

KKTC de eğitim sistemine yönelik çalışmaların bir bütün olarak sürdürüldüğünü belirten Uluçay, bu yönde yol katedildiğini ve ülkeyi geleceğe taşıyacak nesillerin geleceğe hazırlandığını anlattı.

Teknik anlamda bir takım eksiklikler olduğunu ifade eden Uluçay, bu eksikliklerin tamamlanması için yıllardır Türkiye Cumhuriyeti ile çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uluçay, eğitimin dinamik bir süreç olduğunu ve eksikliklerin bitmediğini de belirterek, çalışmaların bu hedef doğrultusunda süreceğini kaydetti.

KKTC’de Atatürk ilkelerinin temel alındığını anlatan Uluçay, Kıbrıs Türk’ünün bu sebeple dünyaya bakış açısının olumlu olduğunu söyledi.

Uluçay, yüksek öğrenimde ciddi adımlar atıldığını ve bu adımların Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte atıldığını belirtti.

Eksikliklerin giderilmesi yönünde Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarının önemine değinen Uluçay, bundan sonraki süreçte de iki ülke ilişkilerinin Meclis çalışmalarına ışık tutacağını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u kabulünde, daha önce Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bu ziyarette eğitimin geliştirilmesi ve daha iyi nesiller yetiştirmek için çalışmalar yapıldığını anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Mutabakat Zaptı ile birlikte KKTC’de kısa süre içerisinde öğretmenlerin geliştirilmesi, mesleki gelişimlerine katkı yapılması için program düzenlediklerini anlattı.

Nesilleri yetiştirip geleceğe taşımak için takım ruhu ile çalışıldığını belirten Çavuşoğlu, “Kendi paydaşlarımız ile birlikte ülkemize ve dünya insanına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC’de zorluklar yaşandığında Türkiye’nin her zaman el uzattığını kaydeden Çavuşoğlu, işbirliğinin en yüksek seviyede tutulacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, öğrenci sayısının her yıl arttığını, öğretmen sayısında ise sıkıntı olduğunu ancak bundan şikayet edilmediğini, görevlerin en iyi şekilde yapıldığını anlattı.

Çavuşoğlu, TC ile işbirliğini geliştirerek tek millet, iki devlet temelinde sürdürülen çalışmaların en yüksek seviyeye getirme noktasında gayret edildiğini kaydetti.

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ziyaretlerde yaptığı konuşmada, KKTC deki eğitim faaliyetlerini yakından izlediklerini ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın bu konudaki enerjisi, samimi yaklaşımı ve problem çözücü anlayışının işleri karşılıklı olarak kolaylaştırdığını söyledi.

Bakan Selçuk, temaslar sırasında, imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde ne tür planlamaların yapılabileceğinin müzakere edildiğini belirtti.

Kıbrıs’ın milli dava olarak ayrı bir yare sahip olduğunu kaydeden Selçuk, eğitimle ilgili işbirliği ile de ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade etti.

İlişkileri derinleştirmek ve ileriye götürmek için her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını kaydeden Selçuk, “Eğitimin kalitesine dönük faaliyetler bizim için de bir çalışma alanı olarak görülebilir” dedi.

Çalışmaların verimli şekilde sürdürüleceğine inanç belirten Ziya Selçuk, çalışmaların devamının takipçisi olacaklarını vurguladı.

Türk çocuklarının dünyada rekabet edebilir, ayakta durabilir yeni çağa uygun yetişmeleri için çalışma yapıldığını kaydeden Selçuk, eğitim sisteminde bazı problemler olabilir ama bunların hepsi bizim şikayet ettiğimiz değil, çözmek için üzerinde durduğumuz konulardır. Eğitimi en büyük sorun olarak görmüyoruz. En büyük çözüm olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim sisteminin kalitesinin; ülkenin ekonomisini de olumlu etkileyeceğini kaydetti.