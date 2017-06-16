SELÇUK UÇUYORDU!

299 promil alkol tesiri altında direksiyona geçen 31 yaşındaki sürücü bir de aşırı sürat yapınca kaza kaçınılmaz oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-İskele anayolu dün sabah saatlerinde 299 promil alkol tesiri altında direksiyona geçen 31 yaşındaki Selçuk Molan, St. Barnabas çemberinde yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kabederek kaza yaptı.

Kazada sürücü Molan’ın yanı sıra aynı araçta yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Emrah Sarıiz ve 33 yaşındaki Güner Sarıiz yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre dün sabah 01.00 sıralarında, 299 promil alkol tesiri altında, yönetimindeki LL050 plakalı aracı ile Gazimağusa’dan İskele istikametine doğru seyretmekte olan sürücü Selçuk Molan’ın, St. Barnabas çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç bordür taşına çarparak kontrolden çıktı ve yolun solundan 3 metrelik bankete yuvarlandı.

Taburcu oldular

Kaza sonucu aracın sürücüsü 31 yaşındaki Selçuk Molan ile araçta yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Emrah Sarıiz ve 33 yaşındaki Güner Sarıiz, hafif şekilde yaralanarak, olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Diyalog