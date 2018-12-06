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SELE KAPILAN GENÇLERİN ARAÇLARI DA BULUNDU!

SELE KAPILAN GENÇLERİN ARAÇLARI DA BULUNDU!

İş makinesi çıkarmaya çalışıyor!

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Dün akşam arabalarının sele kapılması sonucu hayatını kaybeden gençlerin araçlarının bulunduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kayıp araç Doğanköy göletinin bentinin alt kısmında çamura saplanmış olarak bulundu.

Araç iş makinesi yardımıyla çıkarılmaya çalışılıyor.

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