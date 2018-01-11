SELFİE’Lİ DARP!

Lefkoşa’da uyuşturucu sattığı öne sürülen Cem Derviş Doğu’yu, darp edip, o anları cep telefonuyla çektikleri öne sürülen Uğur Çolak ve İlyas Ateş, şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlılar, “Özel hayatın gizliliği yasasına aykırı hareket ve ciddi darp” suçlarından teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Teminat duruşmasında olayın Aralık ayı 2017 tarihinde meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Uğur Çolak ile İlyas Ateş’in 13 Aralık 2017 tarihinde saat 00.20 sıralarında uyuşturucu sattığını bildikleri Cem Derviş Doğu’yu evinde yakalayarak ciddi şekilde darp ettiklerini ve telefonla dayak sahnesini kaydettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların daha sonra Doğu’yu tasarrufundaki uyuşturucu madde ile polise ihbar edip yakalanmasını sağladıklarını ancak söz konusu video görüntülerini sosyal paylaşım sitesine koyarak işlemiş oldukları “ciddi darp ve özel hayatın gizliğine aykırı hareket” suçunu işlediklerinin tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların işlemiş oldukları suçun ciddiyetine de bakarak 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. Kararın ardından polis aracına götürülen zanlılar, “Satıcıyı ihbar ettik. Biz cezalandırılıyoruz” dedi. Zanlı Uğur Çolak ise “cezaevine gidiyorum ama onurumla gidiyorum. Kötü bir şey yapmadım, ne yaptımsa kötülüğe karşı yaptım” diye haykırdı.