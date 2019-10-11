Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra nişanlandı!

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen ve şimdilerde şarkıcılık ve DJ'lik yapan Selin Ciğerci, dün akşam Gökhan Çıra ile nişanlandı.

2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra’dan geçen aylarda evlilik teklifi alan Selin Ciğerci, gözyaşlarına boğulmuş ve bu anları Instagram hesabından paylaşmıştı.



Gökhan Çıra, dün akşam sevgilisi Selin Ciğerci'yi istemeye gitti.



Selin Ciğerci o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:



"Hayatta hiçbir şey imkansız değildir; hep dua ettim, hep istedim, hep istedim ALLAHI'MDAN, bu günleri görmeyi hep hayal ettim, nasip oldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum bütün gün!

ALLAH'IM SENİ BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN..."

İsteme töreninin ardından nişan yüzüklerini de takan çift 28 Ekim'de evlenecek.,