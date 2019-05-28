"SELMA'YI ARAYIP İŞE GELMESİNİ SAĞLAMAZSAN SENİ ÖLDÜRECEĞİM!"

Yeni Bakış'tan Gazme Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da babası Olgun Argüden’in adına kayıtlı tabancayı izinsiz alan ve babasını ölümle tehdit eden sanık Fırat Argüden hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı

Mağusa’da 2016 yılı Aralık ayı içerisinde babası Olgun Argüden’in adına kayıtlı tabanca ile 15 adet canlı mermiyi izinsiz alan ve 2017 yılı Ocak ayında ise kız arkadaşını işten çıkardığı gerekçesiyle babasını tehdit eden sanık Fırat Argüden hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” davalarından yargılanan sanık Argüden, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunarak 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Babasına ait silahı izinsiz olarak tasarrufuna almıştı

Sanık Fırat Argüden, 2016 Aralık ayı içerisinde babası Olgun Argüden’in evinin yatak odasından Olgun Argüden adına kayıtlı 9 mm çapındaki tabanca ile 15 adet canlı mermiyi izinsiz olarak tasarrufuna alarak evine götürmüştü. Sanık Argüden,

16 Ocak 2017 tarihinde ise babası Olgun Argüden’in evinin kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra babasına hitaben “Selma’yı arayıp işe gelmesini sağlamazsan seni öldüreceğim” deyip şiddet tehdidinde bulunmuştu. Sanık Argüden, akabinde babası Olgun Argüden’in şikayeti üzerine tespit edilerek tutuklanmış ve aracında arama yapılmıştı. Sanık Argüden’in aracında yapılan aramada ise Olgun Argüden adına kayıtlı 9 mm çapındaki tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunmuştu.

Suçlu bulundu

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Fırat Argüden’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu suçlar için 10 ile 7 yıl arasında hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Kır, öngörülen cezalardan işlenen suçların ciddiyetinin ortaya çıktığını ifade etti. Kır, ülkemizde toplumu tedirgin eden silahlı saldırı, yaralama ve adam öldürme gibi olayların meydana geldiğine dikkatleri çekti. Sanığa, kamu menfaati gereği hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kır, sanığı 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.