Sema: İşe yaramaz bir yarışmacı...

'Survivor 2018' yarışmasında All Star takımında mücadele eden Sema Aydemir, kaybedilen ödül oyunu sonrası performansını değerlendirdi.

Sema Aydemir, gönüllüler takımına karşı 10'a 8 kaybettikleri ödül oyunu sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı yarışmacı, "Ben hissettim aslında. 'Bugün çok sıkışmışlar, bir şekilde oyunu alacaklar' dedim.

Nitekim bugün çok faydasızdım. Yararsız, işe yaramaz bir yarışmacıydım. Parkurda gittim; ama bir şey yapamadım, atamadım.

Şansıma bana gelenler de 2'de 2, 3'te 2 attılar. Olmadı, onların kısmetiymiş. Bize biraz açlık, onlara biraz tokluk gerekiyormuş. Her şeye rağman çok güzel bir mücadeleydi" ifadelerini kullandı.