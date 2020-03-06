Şemsiyenizi Yanınıza Almayı Unutmayın!

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ile 3 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.