"SEN ÇAL BEN DANS EDERİM"

Seçkin Özdemir'in bu paylaşımına ise sevgilisi Demet Özdemir'in tepkisi gecikmedi. Demet Özdemir, sevgilisinin paylaşımının altına "Sen çal, ben dans ederim" yorumunu yaptı. Özdemir'in bu yorumu ise dans görüntülerinin ortaya çıkmasına gönderdiği bir atıf olarak değerlendirildi.