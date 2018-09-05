"Sen çal ben dans ederim"
"Sen çal ben dans ederim"
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Seçkin Özdemir'in ses mixerinin başındaki verdiği pozuna sevgilisi Demet Özdemir'den ilginç yorum geldi. Özdemir, sevgilisinin gönderisine, "Sen çal, ben dans ederim" yazdı.
Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile göz dolduran Seçkin Özdemir'in yıllar önce çıkan DJ'lik görüntülerinden sonra eskiye gönderme yapan bir paylaşım yapmıştı. Oyunculuk kariyerinden önce DJ'lik yapan yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir, yeniden gündeme gelen görüntülerinden sonra, sosyal medya hesabından ses mikseri başında paylaşım yaparak bu sevdasının devam ettiğini gösterdi.
"SEN ÇAL BEN DANS EDERİM"
Seçkin Özdemir'in bu paylaşımına ise sevgilisi Demet Özdemir'in tepkisi gecikmedi. Demet Özdemir, sevgilisinin paylaşımının altına "Sen çal, ben dans ederim" yorumunu yaptı. Özdemir'in bu yorumu ise dans görüntülerinin ortaya çıkmasına gönderdiği bir atıf olarak değerlendirildi.
Etiketler : Seçkin Özdemir, Demet Özdemir
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