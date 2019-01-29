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Sen pişmanlık nedir bilir misin?

Sen pişmanlık nedir bilir misin? 118

Genç şarkıcı Kelsy Karter, yüzüne akla hayale gelmeyecek bir dövme yaptırdı.