Dün Şeyma Subaşı'nın kitap yazacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü, Ahmet Hakan da bu konuyu köşesine taşıdı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, gündemde kalmaya devam ediyor.

Son olarak dün basında çıkan kitap yazdığı yönündeki haberler, sosyal medyada onlarca kullanıcılın ilgi odağı oldu. Kullanıcılar Subaşı'nın yazacağı kitaba sayısız isim önerisinde bulunarak eleştirilerini dile getirdi.

Köşe yazarı Ahmet Hakan da bu akımdan geri kalmadı ve Subaşı'nın kitabının ismi hakkında bir öneride bulundu.

Hakan, yazısında Şeyma Subaşı kitap çıkaracakmış. Umarım adını 'Senden Nefret Ediyorum Dominik' koymaz." sözlerine yer verdi.