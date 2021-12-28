Sendikal Platform bugün eylem yapacak

Sendikal Platform’da yer alan bazı sendikalar, “toplumun fakirleşmesi, yok edilmesi ve dilenci hale getirilmesi” gerekçesiyle bugün eylem yapacak.

Eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, KTAMS, DEV-İŞ, KOOP-SEN, Gelir ve VERGİ-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN ve BES katılacak.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği de eyleme katılacağını açıkladı.

Üyeler Sendika binaları önünde toplanıp belirlenecek güzergahlardan yürüyerek saat 11:00’de Meclis önüne gidecek.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Ercan salonda çalışanlar, 24/72 çalışanlar ve otomasyon eğitimine katılacak olanlar hariç tüm bölgelerde tam gün grev yapacaklarını duyurdu.

Özdoğan, tüm bölgelerde bu gece 24’e kadar ek mesai çalışmayacaklarını bildirdi.