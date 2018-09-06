Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SENDİKAL PLATFORM BUGÜN YÜRÜYÜŞ DÜZENLİYOR!
SENDİKAL PLATFORM BUGÜN YÜRÜYÜŞ DÜZENLİYOR!

SENDİKAL PLATFORM BUGÜN YÜRÜYÜŞ DÜZENLİYOR!

Sendikal Platform bugün yürüyüş düzenliyor

A+A-

Sendikal Platform, çözüm iradesini vurgulamak amacıyla bugün yürüyüş düzenliyor.Yürüyüş, bugün saat 18.00’de Dereboyu’nun kuzeyinden başlayıp, Cumhuriyet Meclisi önünde son bulacak.

Sendikal Platformun eylemine Birleşik Kıbrıs Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, DEV-İŞ, BES, Sol Hareket, Devrimci Komünist Birlik,KTÖS, Basın-Sen, Çağ-Sen ve DAÜ-SEN de destek vererek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

 

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.