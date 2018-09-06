SENDİKAL PLATFORM BUGÜN YÜRÜYÜŞ DÜZENLİYOR!
Sendikal Platform bugün yürüyüş düzenliyor
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Sendikal Platform, çözüm iradesini vurgulamak amacıyla bugün yürüyüş düzenliyor.Yürüyüş, bugün saat 18.00’de Dereboyu’nun kuzeyinden başlayıp, Cumhuriyet Meclisi önünde son bulacak.
Sendikal Platformun eylemine Birleşik Kıbrıs Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, DEV-İŞ, BES, Sol Hareket, Devrimci Komünist Birlik,KTÖS, Basın-Sen, Çağ-Sen ve DAÜ-SEN de destek vererek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.
Etiketler : Sendikal Platform, yürüyüş
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