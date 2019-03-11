SENDİKAL PLATFORM'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Sendikal Platform, kamu reformu olarak adlandırılan Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı ile ilgili Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, sendikalar adına yaptığı açıklamada söz konusu yasanın kamuda çalışan herkesi ilgilendirdiğini belirterek, hükümetin yanlış yolda olduğunu söyledi.

Hazırlanan ortak bildiriyi ise Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan okudu.Bildiride, dörtlü koalisyon hükümetine eleştirilerde bulunularak hükümetin kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerle toplumun geleceğini ipotek altına koyduğu iddia edildi.

Bildiride, Kamu Görevlileri Yasası ile reform gibi bir kelimenin arkasına saklanarak, çalışanların hakları ve maaşlarını düzenlemek değil, geriletilmesinin hedeflendiği savunuldu.

Sendikal Platform hükümete açık çağrıda da bulunarak taleplerini sıraladı…

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının derhal tüm sendikalarla görüşmeye açılmasını talep eden Sendikal Platform, göç yasasının ortadan kaldırılması yönünde verilen sözlerin de tutulmasını istedi.

Türkiye’ye bağımlılığı getiren ekonomik paketlerden vazgeçilerek kaçak ekonomiyi ve kaçak çalışma yaşamını kontrol altına almaya yönelik çalışmalara yönelmek gerektiği görüşünü de ortaya koyan Sendikal Platform, artan nüfusun ülkede kaos yarattığı bu nedenle vatandaşlık ve muhaceret yasalarının bir an önce yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

‘Dayatmalara boyun eğmeyeceğiz! Reform adı altında hak budama girişimlerine izin vermeyeceğiz’ diyen sendikalar, geçmişte olduğu gibi emekçilerin ve toplumun çıkarlarını korumak için grev dahil her türlü demokratik hakkı kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı.