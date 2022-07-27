Sendikalar Anayasa Mahkemesi’ndeki davayı geri çekti

Maaşlardan kesinti yapmak amacı ile çıkarılan yasa gücünde kararnamenin iptali ve uygulamanın durdurulması için Anayasa Mahkemesi’nde dava açan sendikaların temsilcileri, Başbakan Ünal Üstel’in maaş kesintisi yapılmayacağını, kararnamenin de geri çekildiğini açıklaması üzerine Mahkemeler önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Arslan Bıçaklı, kaynak bulunduğu gerekçesi ile maaşlardan kesinti yapılmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin yürürlükten kaldırıldığını ve uygulamanın hukuken durduğunu anlattı.

Hukukçularının da davayı geri çekeceklerini kaydeden Bıçaklı, konunun takipçisi olacaklarını ve böyle bir olayın yeniden yaşanması halinde sendikaların eylemlerini artıracağını söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da “sendikalar ne işe yarıyor” söyleminde bulunanlara yanıt vererek, “bu mücadele selam olsun” dedi.

Sendikalar olduğu sürece emek sömürüsü, haksızlık ve hukuksuzluğa izin verilmeyeceğini söyleyen Bengihan, asgari ücretli ve göç yasası konularında da mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.

Sendikaların avukatlarından Öncel Polili de Bakanlar Kurulu tarafından maaşlardan kesinti yapılmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin yürürlükten kaldırıldığını ve davayı geri çekeceklerini ifade etti.

BRT