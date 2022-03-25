Sendikalar gelecek hafta eylem ve grevlere başlayacağını açıkladı

Sendikalar sokağa iniyor.

Bazı sendikalar gelecek hafta eylem ve grev organizasyonlarına başlayacaklarını açıkladı…

KTAMS KAMUSEN KTÖS KTOEÖS HAK-SEN GÜÇ-SEN KOOP-SEN TÜRK-SEN VERGİ-SEN BES DEV-İŞ’E BAĞLI SENDİKALAR HÜR-İŞ’ E BAĞLI SENDİKALAR tarafından yapılan ortak açıklamada, hem yapılan zamları hem de çalışanlan, dar ve sabit gelirli kesimleri koruyucu hiçbir önlem almadığı gerekçesiyle hükümeti protesto etmek amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada hükümetin sendikaların taleplerini dikkate almadığına da dikkat çekildi.

BRTK