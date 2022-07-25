Sendikalar, maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameyi Anayasa mahkemesine taşıdı

Yasa Gücündeki Kararname ile 30 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan Hükümetin maaş kesintileri kararı Sendikalar tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN,DEV-İŞ HÜR-İŞ KOOP-SEN,GÜÇ-SEN,VERGİ-SEN,BES,TIP-İŞ MALİYE-SEN,DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN’den oluşan Sendikalar, Anayasa Mahkemesine hem iptal hem de ara emri başvurusu yaptı.

Başvuru öncesinde basına açıklamada bulunan sendika temsilcileri, kararın Anayasaya aykırı ve anti demokratik olduğu görüşünde.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, kendileri fedarakarlık etmeyen Devlet ve Hükümet Yöneticilerinin halktan fedakarlık beklemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Maviş, yurtdışında 28 temsilcilik açan Gaziantep’e 3 öğrenci için eğitim ateşesi atayan Hükümetin halktan fedakarlık beklemesinin anlaşılır olmadığını, tasarruf edilecekse en üst kademeden başlanılması gerektiğini savundu.

Hayat Pahalılığının bir maaş artışı olmadığını, hayatın yapılan zamlarla daha da zorlaştığını söyleyen Maviş, bu yapılmak istenenle halkın insanca yaşam hakkının elinden alınmak istendiğini kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da meydanı hiçbir zaman boş bırakmayacakları mesajını vermek için biraraya geldiklerini belirterek Hükümetin alacağı her türlü yasadışılığı mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Hükümetin çıkardığı Yasa Gücündeki Kararname’nin Anayasaya aykırı ve adaletsiz olduğunu savunan Bengihan, bu gerkçeyle Anayasa Mahkemesi’ne hem iptal hem de ara emir başvurusu yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, Sendikalar tarafından Anayasa Mahkemesi’ne iptal ve ara emir başvurusu yapıldı.