Senede 4'ten fazla oluyorsa...

Bağışıklığınızın düştüğünü gösteren işaretler Vücudun savunma sistemi olarak bilinen bağışıklık sistemi sadece dışarıdan gelen tehlikelere karşı vücudu korumakla kalmıyor aynı zamanda yaşlılığa karşı mücadele veriyor ve zinde hissetmeyi sağlıyor. Vücudun antioksidan mekanizmasının çalışmasında da rol oynayan bağışıklık sistemi, zayıfladığında ise bazı mesajlar verebiliyor. İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları hakkında bilgi verdi.