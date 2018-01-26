Şener Levent’e izin verilmedi
Organizasyon görevlileri, gazeteci Şener Levent’in konuşma yapmak için platforma çıkma isteğini kabul etmedi.
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Lefkoşa’da bu akşam yağmur altında “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” yapıldı.
Organizasyon görevlileri, gazeteci Şener Levent’in konuşma yapmak için platforma çıkma isteğini kabul etmedi.
Levent isteği kabul edilmeyince platformdan uzaklaştı. Beraberindeki ekiple platforma yaklaşan Levent’e izin verilmemesi sonrasında Levent, “Bunu Afrika’da haber yapacağız. Manşet çıktı” söylemleri arasında Afrika Gazetesi’ne döndü.
İrfan Gündüzler
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