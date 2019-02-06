Şener Özbayraklı Aslan oluyor!.

Sarı-Kırmızılılar sezon sonu F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu bu nedenle Beşiktaş'ın yaptığı teklifi geri çevirdi.

Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray yeni sezon için de önemli bir hamle yaptı...

Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerinin Galatasaray yönetimiyle kısa süre önce el sıkıştığı öğrenildi.

TOLGAY'A KARŞILIK ÖNERİLMİŞTİ

Fenerbahçe'de gözden düşen Şener, Tolgay'a karşılık takas olarak Beşiktaş'a teklif edilmişti.

Ancak tecrübeli sağ bekin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı, bu nedenle Kartal'a 'hayır' dediği belirtendi.