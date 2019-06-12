Şener'den sonra bir Fenerbahçeli daha!
Şener'den sonra bir Fenerbahçeli daha!
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Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın ardından Fenerbahçe ile sözleşmesi biten bir başka futbolcu olan Salih Uçan'ı da gündemine aldı.
Sezonu Empoli'de tamamlayan Salih, yerli sıkıntısı yaşayan sarıkırmızılı takımın yolunu tutabilir. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için teknik direktör Fatih Terim'in vereceği karar bekleniyor. Terim'in onaylaması halinde Salih, Galatasaray'a transfer olacak. Geçen sezon Serie A'da 14 kez Empoli forması giyen Salih, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Etiketler : Galatasaray, Şener Özbayraklı, Salih Uçan
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