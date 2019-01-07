Oyuncu Ali Sunal'dan kız kardeşi Ezo Sunal'a duygusal doğum günü mesajı...

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, 36 yaşına bastı. Ali Sunal, kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

'SENİ CANIMDAN ÇOK SEVİYORUM'

Ali Sunal, paylaştığı fotoğrafa, "İyi ki doğdun benim güzel meleğim, seni canımdan çok seviyorum" notunu düştü.